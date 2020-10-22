Около 3 тысяч пациентов находятся под наблюдением по коронавирусу в Псковской области

11:35, 22 октября 2020, ПАИ

В Псковской области под динамическим наблюдением по коронавирусу находятся 2 тысячи 907 человек. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на совещании с медицинскими работниками 22 октября.

По словам Гаращенко, в Пскове и Великих Луках больше всего пациентов находятся сейчас на амбулаторном лечении — 262 и 115 человек соответственно.

Кроме того, председатель регионального комитета по здравоохранению подчеркнула, что в обсерваторах Псковской области ситуация не изменилась — там по-прежнему наблюдаются шесть пациентов.