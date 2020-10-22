Оказание неотложной медпомощи в псковских больницах не дотягивает до 50% от плана

11:49, 22 октября 2020, ПАИ

Оказание неотложной медпомощи в псковских больницах не дотягивает до 50% от плана, сообщила на совещании с медиками 22 октября заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина - передает корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, в первом квартале до введения ограничений в среднем в псковские больницы госпитализировалось порядка 3 тысяч 800 пациентов ежемесячно. «С апреля число случаев госпитализации, суммарно плановой и экстренной, составляет примерно 1,5 тысячи, то есть интенсивность госпитализации снизилась более чем в два раза», - обратила внимание Рагозина.

«Особенно неожиданным было то, что мы обнаружили недовыполнение медпомощи по неотложным показателям. Выполнение медпомощи в неотложной форме не дотягивает до 50% от планового задания. Хотелось бы призвать главных врачей осмыслить эту ситуацию в учреждениях. Мы готовы провести оценку данных по каждой организации и разобраться предметно», - отметила Надежда Рагозина.