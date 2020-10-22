Носить маски и соблюдать дистанцию призывает главный врач Псковской поликлиники

11:54, 22 октября 2020, ПАИ

Главный врач Псковской поликлиники Галина Неваленная призывает местных жителей носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Об этом она рассказала во время селекторного совещания с медиками 22 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Галины Неваленной, количество вызовов увеличивается, в том числе из-за ОРВИ.

«В понедельник общее количество вызовов было 314, - отметила Неваленная. – Мы призываем население использовать маски, соблюдать социальную дистанцию и сделать прививку от гриппа».