193 пациента с коронавирусом находятся под наблюдением медиков Псковской поликлиники

12:02, 22 октября 2020, ПАИ

Под наблюдением медиков Псковской городской поликлиники находятся 193 пациента. Об этом рассказала главный врач поликлиники Галина Неваленная во время селекторного совещания с медиками 22 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«193 пациента находится в поликлинике под наблюдением с подтвержденным коронавирусом, - рассказала Галина Неваленная, добавив, что за неделю количество таких пациентов увеличилось на 50. – Еще 450 человек числятся как контактные».

Ежедневно на выездах работают шесть-семь коронавирусных бригад.

«Количество вызовов увеличивается, в том числе из-за ОРВИ», - отметила Неваленная, призвав население соблюдать дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.

Все подразделения городской поликлиники в Пскове работают в плановом режиме со строгим соблюдением всех мер. В медучреждениях проводится термометрия, имеются СИЗы.

«Мы приглашаем на диспансеризацию и профосмотры лиц до 64 лет включительно», - добавила Галина Неваленная, отметив, что прием ведется по предварительной записи с учетом разделения потоков и соблюдения дистанции.