Перевод ЕГЭ в дистанционный формат допускают в Рособрнадзоре

12:43, 22 октября 2020, ПАИ

В Рособрнадзоре допускают в будущем перевод ЕГЭ в дистанционный формат. В настоящее время такой формат не позволяет в полной мере обеспечить проведение экзаменов, пишет ТАСС.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что не исключается возможность перевода единого государственного экзамена в дистанционный формат. Разговоры об этом стали вестись именно в период карантина.

На данный момент перевести ЕГЭ в удаленный формат невозможно из-за того, что это поставит участников экзамена в неравные условия и не позволит обеспечить полный контроль за соблюдением порядка проведения итоговой аттестации.

Активное внедрение цифровых технологий в образовательный процесс расширит возможности обучения, стимулирует мотивацию участников образовательного процесса и способствует развитию гибких компетенций, считает глава ведомства.