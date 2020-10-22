0
12:52
О плановой медицинской помощи в Псковской области в период пандемии – ПАИ-live c Мариной Гаращенко
12:30
Росреестр рассказал псковичам о цифровизации своих услуг
12:29
Из-за дорожных работ изменится движение общественного транспорта в Пскове
11:54
Носить маски и соблюдать дистанцию призывает главный врач Псковской поликлиники
11:30
Микроволновку, умывальник и аккумулятор похитили в Псковской области
11:26
Профессор из ПсковГУ стала лауреатом федерального конкурса на лучший урок письма
11:14
В Псковском районе разыскивается 30-летняя женщина
Еще новости
Общество

Перевод ЕГЭ в дистанционный формат допускают в Рособрнадзоре

В Рособрнадзоре допускают в будущем перевод ЕГЭ в дистанционный формат. В настоящее время такой формат не позволяет в полной мере обеспечить проведение экзаменов, пишет ТАСС.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что не исключается возможность перевода единого государственного экзамена в дистанционный формат. Разговоры об этом стали вестись именно в период карантина.

На данный момент перевести ЕГЭ в удаленный формат невозможно из-за того, что это поставит участников экзамена в неравные условия и не позволит обеспечить полный контроль за соблюдением порядка проведения итоговой аттестации.

Активное внедрение цифровых технологий в образовательный процесс расширит возможности обучения, стимулирует мотивацию участников образовательного процесса и способствует развитию гибких компетенций, считает глава ведомства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

О плановой медицинской помощи в Псковской области в период пандемии – ПАИ-live c Мариной Гаращенко
22 октября 2020
О плановой медицинской помощи в Псковской области в период пандемии – ПАИ-live c Мариной Гаращенко
Росреестр рассказал псковичам о цифровизации своих услуг
22 октября 2020
Росреестр рассказал псковичам о цифровизации своих услуг
Из-за дорожных работ изменится движение общественного транспорта в Пскове
22 октября 2020
Из-за дорожных работ изменится движение общественного транспорта в Пскове
Носить маски и соблюдать дистанцию призывает главный врач Псковской поликлиники
22 октября 2020
Носить маски и соблюдать дистанцию призывает главный врач Псковской поликлиники
Микроволновку, умывальник и аккумулятор похитили в Псковской области
22 октября 2020
Микроволновку, умывальник и аккумулятор похитили в Псковской области
Профессор из ПсковГУ стала лауреатом федерального конкурса на лучший урок письма
22 октября 2020
Профессор из ПсковГУ стала лауреатом федерального конкурса на лучший урок письма
В Псковском районе разыскивается 30-летняя женщина
22 октября 2020
В Псковском районе разыскивается 30-летняя женщина
Роскачество проверило качество и эффективность стиральных порошков
22 октября 2020
Роскачество проверило качество и эффективность стиральных порошков

Идет загрузка...