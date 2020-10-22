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Общество

«Экопром» участвует в международном форуме «Экология» в Петербурге

Фото: ООО «Экопром»

Руководство филиала ООО «Экопром» – регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области принимает участие в XI международном форуме «Экология», который стартовал 22 октября в Санкт-Петербурге. Мероприятие проводится при поддержке и участии комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, а также ключевых министерств и ведомств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Экопрома».

На форуме присутствуют главы федеральных, региональных и общественных институтов власти, отраслевых объединений, директора крупных промышленных предприятий и организаций ЖКХ, руководители региональных операторов ТКО, поставщики экологического оборудования и технологий, СМИ. Псковского регоператора представляют директор филиала ООО «Экопром» Александр Киселёв и начальник территориального отдела компании Марина Мезенцева.

Всего двухдневная дискуссионная программа собрала порядка 1 500 участников из 80 регионов России. В рамках дискуссий будут представлены лучшие инструменты и практики, которые уже внедряются по всему миру для достижения к 2030 году целей устойчивого развития. В общей сложности на полях форума состоится более 25 деловых мероприятий.

Ядром дискуссионной программы форума станут вопросы изменения климата, снижения влияния промышленности на окружающую среду, экологические проблемы водно-коммунального хозяйства России, smart-экология и охрана животного мира. Особое место в повестке займут задачи экологического развития, поставленные в послании президента Федеральному Собранию 2020 года, а также обсуждение предварительных итогов реформы отрасли обращения с отходами, стартовавшей в 2019 году.

В поддержку деловой программы на площади 1000 квадратных метров будет развернута отраслевая выставка. В выставочном пространстве будут представлены технологии, которые стоят на стороне общества и природы.

Главным итогом форума станет резолюция, которая объединит инициативы участников по практическим вопросам государственной экологической политики. Она будет направлена в профильные комитеты Федерального Собрания РФ, министерства и ведомства для совершенствования природоохранного законодательства.

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