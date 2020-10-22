Елена Чернышова: Показатели нацпроекта «Спорт – норма жизни» в этом году нам будет трудно выполнить

15:02, 22 октября 2020, ПАИ

Показатели национального проекта «Спорт – норма жизни» в этом году будет трудно выполнить в Псковской области. Об этом рассказала исполняющая обязанности председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова в эфире проекта ПАИ-live.

На протяжении двух лет на территории региона реализуется федеральной проект «Спорт – норма жизни». Основной показатель этого проекта – это занимающиеся физкультурой и спортом – и дети, и молодое поколение, пенсионеры и инвалиды. Исходя из показателей, область получает федеральное финансирование, уточнила она.

«В нынешних условиях очень сложно выполнять данные показатели, – добавила Чернышова. – Самостоятельно занимающиеся спортом люди не попадают в учет».

Также Елена Чернышова выразила надежду на то, что Министерство спорта России пересмотрит имеющиеся показатели в случае, если выполнить план в этом году не удастся.

«Тренировочный процесс до этой недели у нас был разрешен, мероприятия мы проводим, выезды детей и спортсменов, взрослых на соревнования осуществляется», – рассказала спикер, добавив, что с подобными трудностями сталкиваются сейчас все регионы страны.

Ранее Елена Чернышова отметила, что 2020 год стал непростым для псковских спортсменов.