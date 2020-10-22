Киберспорт расцвел во время пандемии в Псковской области

14:47, 22 октября 2020, ПАИ

Компьютерный спорт расцвел во время пандемии в Псковской области. Об этом рассказала исполняющая обязанности председателя регионального комитета по спорту Елена Чернышова в эфире проекта ПАИ-live 22 октября.

Елена Чернышова отметила, что онлайн-тренировки не могут полноценно заменить настоящие, но такая практика во время пандемии все-таки существовала.

Многие стали проводить спортивные мероприятия в виртуальном мире. Первым эту тенденцию подхватил компьютерный спорт.

«Федерация компьютерного спорта признается, что пандемия — это было время их расцвета», – подчеркнула Елена Чернышова. Далее инициативу подхватили шахматы, ориентирование и бег, уточнила она.

Елена Чернышова отметила, что не все виды спорта могут позволить себе осуществить мероприятия в онлайн-режиме. Но, несмотря на это, многие тренеры проводили тренировки дистанционно, заключила она.