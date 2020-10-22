Водитель «УАЗ-Хантер» сбил пешехода в Пскове

16:14, 22 октября 2020, ПАИ

22 октября в 7:13 в Пскове на пересечении улиц Чудская, 1 и Алмазная 67-летний водитель «УАЗ-Хантер» сбил пешехода. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

На месте ДТП работали сотрудники ДПС, МЧС и скорая медицинская помощь.

По данным городской ГИБДД, 58-летний мужчина передвигался по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП он получил ушиб грудной клетки и поясницы. Бригада скорой помощи доставила его в областную поликлинику, позже мужчину отправили домой.

Водитель «УАЗ-Хантер» был трезв, уточнили в городской ГИБДД.

Госавтоинспекция призывает пешеходов вечером и ночью носить светоотражающие элементы, чтобы обезопасить свою жизнь.