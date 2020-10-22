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Общество

Трактор получила в подарок от немецкого спонсора школа-интернат в Красногородске

Фото: газета «Заря».

Школа-интернат в Красногородске получила в подарок трактор от немецкого спонсора. Об этом сообщает газета «Заря».

22 октября коллектив ГБОУ «Красногородская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» получил в подарок трактор с прицепным оборудованием.

У интерната есть свой огород, парники, сад, четыре коровы и телята, но имеющаяся сельскохозяйственная техника старая и нуждается в ремонте.

Спонсор из Германии Бернард Кроне подарил школе-интернату трактор, щетку для подметания дорог, а также лопату для уборки снега и телегу на сумму 24 тысячи евро.

Фото: газета «Заря».

Доставкой покупок занималась компания ООО «Кроне Русь». Из-за коронавируса доставка с апреля откладывалась, и только 22 октября прошло торжественное вручение ключей от трактора директору учебного заведения Юлии Кочешковой. 

Дети и педагоги поблагодарили спонсора, а также выступили с частушками про трактор.

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