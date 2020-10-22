Новое оборудование на 25 млн рублей получил по нацпроекту Ледовый дворец Пскова

15:44, 22 октября 2020, ПАИ

Новое оборудование на 25 млн рублей получил по нацпроекту «Спорт – норма жизни» Ледовый дворец Пскова. Об этом рассказала исполняющая обязанности председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова в эфире проекта ПАИ-live 22 октября.

«На сегодняшний день мы полноценно реализовали только одно мероприятие», – рассказала Елена Чернышова. В рамках нацпроекта в Ледовый дворец закупили инвентарь и оборудование для тренировок юных спортсменов, которые в настоящее время показывают очень хорошие результаты, а также заменили ледовую уборочную машину, уточнила она.