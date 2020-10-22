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Общество

Центры поддержки лишенных сана священников могут появиться в России

В России могут появиться центры поддержки лишенных сана священников, аналогичные существующим в Прибалтийских странах. Об этом заявил епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ) Сергей Ряховский, пишет газета «Известия».

Соответствующее решение уже было принято на малом соборе РОСХВЕ, который состоялся в онлайн-режиме 20-21 октября, пояснил Сергей Ряховский.

«Мы приняли решение о создании в России центров реабилитации для священников, лишенных ранее сана. Эти центры уже работают, например в Прибалтике. Там оказывают молитвенную, психологическую помощь, работают семейные психологи. За каждым священником закрепляются 2-3 опытных духовника. Человек живет там примерно полгода», - сказал он.

Кроме того, Ряховский заявил, что священника могут восстановить в сане, если он покается, а также изменит образ жизни и решит проблему, ставшую причиной лишения сана. Проблемы при этом могут быть самыми разными: от психологических до теологических, и путь реабилитации для каждой индивидуален, отметил епископ.

 

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