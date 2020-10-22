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Автомобиль несколько раз перевернулся в Новосокольническом районе, пострадала пассажирка
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Автомобиль несколько раз перевернулся в Новосокольническом районе, пострадала пассажирка

  • Автомобиль перевернулся в Новосокольническом районе
    Фото: ПАИ
  • Автомобиль перевернулся в Новосокольническом районе
    Фото: ПАИ
  • Автомобиль перевернулся в Новосокольническом районе
    Фото: ПАИ
  • Автомобиль перевернулся в Новосокольническом районе
    Фото: ПАИ
  • Автомобиль перевернулся в Новосокольническом районе
    Фото: ПАИ
  • Автомобиль перевернулся в Новосокольническом районе
    Фото: ПАИ

В Новосокольническом районе на трассе перевернулась иномарка. В результате ДТП пострадала пассажирка, передает корреспондент Псковского агентства информации.

35-летний водитель Toyota Corolla не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения. После столкновения с отбойником автомобиль несколько раз перевернулся. В аварии пострадала 20-летняя пассажирка, которую госпитализировали с ушибами.

Водитель был трезв. На месте работают сотрудники полиции, МЧС. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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