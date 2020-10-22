Мужчина в Опочке залез в чужой дом переночевать и теперь предстанет перед судом

15:40, 22 октября 2020, ПАИ

В Опочке местный житель предстанет перед судом за незаконное проникновение в чужой дом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

6 октября 25-летний мужчина забрался в дом, чтобы переночевать. Перепуганная хозяйка через окно выбралась на улицу и вызвала полицейских, которые вскоре задержали злоумышленника.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище). Выяснилось, что мужчина был неоднократно судим. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.