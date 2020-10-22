Студенческий МФЦ открылся в ПсковГУ

17:22, 22 октября 2020, ПАИ

В Псковском государственном университете открылся студенческий многофункциональный центр. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Новый МФЦ расположился в помещении ЦСИ (Центр студенческих инициатив). Для приема посетителей организовали пять окон. Оформлен центр в корпоративные цвета ПсковГУ. В разработке дизайна принимали участие сами студенты. По словам ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, центр поможет абитуриентам, обучающимся, выпускникам оформлять и получать образовательные услуги по принципу «одного окна». Получить услуги можно тремя способами: прийти в сам центр, отправить запрос на портал университета через личный кабинет, а также по электронной почте.

Ранее на месте образованного студенческого МФЦ проводились встречи с писателями, известными людьми из филологической области и события. «Когда я первый раз увидел помещение, то подумал, что оно не совсем правильно используется. Мне кажется, это очень хорошее решение, создание этого центра. Все современно и функционально», - отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который присутствовал сегодня на открытии нового МФЦ.

По окончании церемонии открытия МФЦ ПсковГУ со своими партнерами ПАО «Сбербанк» и ГППО «Псковпассажиравтотранс» заключил трехстороннее соглашение, которое будет помогать в образовательной, научно-исследовательской, социальной работе, в том числе в области создания единой кампусной карты студента.

Губернатор Михаил Ведерников поблагодарил ректора ПсковГУ Наталью Ильину за энергию и реализацию этого проекта, а также отдельные слова благодарности выразил партнерам проекта.

«Когда мы вместе объединяем усилия, получаются такие яркие и нужные проекты», – подытожил глава региона.

Идея создания центра зародилась еще в марте 2020 года, когда в условиях пандемии коронавируса все студенты перешли на дистанционное обучение и нужно было оптимизировать процесс выдачи справок, заключения дополнительных договоров и получения других услуг.