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Общество

Ремонт фасада ПсковГУ закончится к новому году

Фото: ПАИ

Псковский государственный университет закончит ремонт фасада к новому году. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с открытия студенческого МФЦ 22 октября.

«Надеемся, что к новому году появится красивый фасад у нашего здания», – заявила ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина.

Также Наталья Ильина сообщила, что к 25 января будет готов цифровой парк для студентов, и пригласила на его открытие губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Кроме того, как сообщила ректор Псковского госуниверситета, 23 февраля университет планирует открыть обновленный четвертый этаж для физиков и программистов в главном корпусе университета на площади Ленина.

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