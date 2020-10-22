0
15:34
Псковичка поделилась ощущениями после прививки от коронавируса
14:56
Трактор получила в подарок от немецкого спонсора школа-интернат в Красногородске
14:13
До +13 градусов ожидается в Псковской области 23 октября
14:04
Спорт в пандемию – ПАИ-live с Еленой Чернышовой
13:29
Духовно-нравственную беседу провел священник с псковскими конвоирами
13:03
Марина Гаращенко: В Псковской области растет заболеваемость коронавирусом
12:52
О плановой медицинской помощи в Псковской области в период пандемии – ПАИ-live c Мариной Гаращенко
Еще новости
Общество

Псковичка победила в двух весовых категориях на турнире по боксу в Орле

Псковский боксер Анна Сергеева, спортсменка Центра спортивной подготовки Псковской области, успешно выступила на Открытом кубке по боксу среди девушек и женщин «Осенний вызов», который прошел в городе Орле.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе центра спортподготовки, в возрастной группе спортсменов 2006-2007 годов рождения 14-летняя спортсменка победила в турнире сначала в привычном для себя весе до 65 килограммов, а затем приняла приглашение организаторов и выступила в весе до 70 килограммов и тоже стала победительницей.

«Анна три года занимается боксом, начинала заниматься под началом Романа Веселова, - рассказал тренер Алексей Орлов. - Сейчас у нее первый юношеский разряд. Она является победительницей первенства округа в прошлом году и вошла в пятерку лучших на первенстве страны».

После победы в Орле Сергеева готовится принять участие в традиционном турнире для девушек «Виктория», который пройдет в Конаково (Тверская область).

Кроме того, другой псковский боксер Татьяна Шатаилова отправляется в Ульяновск, где начиная с выходных примет участие в чемпионате России по боксу среди женщин.

Обе девушки являются членами сборной России по боксу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Псковичка поделилась ощущениями после прививки от коронавируса
22 октября 2020
Псковичка поделилась ощущениями после прививки от коронавируса
Трактор получила в подарок от немецкого спонсора школа-интернат в Красногородске
22 октября 2020
Трактор получила в подарок от немецкого спонсора школа-интернат в Красногородске
До +13 градусов ожидается в Псковской области 23 октября
22 октября 2020
До +13 градусов ожидается в Псковской области 23 октября
Спорт в пандемию – ПАИ-live с Еленой Чернышовой
22 октября 2020
Спорт в пандемию – ПАИ-live с Еленой Чернышовой
Духовно-нравственную беседу провел священник с псковскими конвоирами
22 октября 2020
Духовно-нравственную беседу провел священник с псковскими конвоирами
Марина Гаращенко: В Псковской области растет заболеваемость коронавирусом
22 октября 2020
Марина Гаращенко: В Псковской области растет заболеваемость коронавирусом
О плановой медицинской помощи в Псковской области в период пандемии – ПАИ-live c Мариной Гаращенко
22 октября 2020
О плановой медицинской помощи в Псковской области в период пандемии – ПАИ-live c Мариной Гаращенко
Росреестр рассказал псковичам о цифровизации своих услуг
22 октября 2020
Росреестр рассказал псковичам о цифровизации своих услуг

Идет загрузка...