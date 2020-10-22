Псковичка победила в двух весовых категориях на турнире по боксу в Орле

16:22, 22 октября 2020, ПАИ

Псковский боксер Анна Сергеева, спортсменка Центра спортивной подготовки Псковской области, успешно выступила на Открытом кубке по боксу среди девушек и женщин «Осенний вызов», который прошел в городе Орле.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе центра спортподготовки, в возрастной группе спортсменов 2006-2007 годов рождения 14-летняя спортсменка победила в турнире сначала в привычном для себя весе до 65 килограммов, а затем приняла приглашение организаторов и выступила в весе до 70 килограммов и тоже стала победительницей.

«Анна три года занимается боксом, начинала заниматься под началом Романа Веселова, - рассказал тренер Алексей Орлов. - Сейчас у нее первый юношеский разряд. Она является победительницей первенства округа в прошлом году и вошла в пятерку лучших на первенстве страны».

После победы в Орле Сергеева готовится принять участие в традиционном турнире для девушек «Виктория», который пройдет в Конаково (Тверская область).

Кроме того, другой псковский боксер Татьяна Шатаилова отправляется в Ульяновск, где начиная с выходных примет участие в чемпионате России по боксу среди женщин.

Обе девушки являются членами сборной России по боксу.