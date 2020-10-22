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Общество

На время ремонта «Ваулинского» путепровода прекращено движение по участку Северного обхода

В связи с ремонтом путепровода на втором километре автодороги Псков – Ваулино Торошино через Северный обход Пскова временно прекращено движение по участку объездной дороги в зоне производства работ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Объезд предусмотрен по клеверным развязкам, согласно утвержденной схеме организации дорожного движения.

Отметим, что до настоящего времени участники дорожного движения игнорировали дорожные знаки, обозначающие приоритет движения. Обращаем внимание автомобилистов на необходимость соблюдения правил дорожного движения в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий в зоне строительно-монтажных работ.

Нарушение правил дорожного движения влечет за собой административную ответственность и наказание в виде предупреждения, уплаты штрафа либо лишения права управлять транспортным средством.

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