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Общество

Малышева назвала суперпродукты против коронавируса

Российская телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала в своем Instagram три суперпродукта, эффективных при борьбе с коронавирусом.

По ее словам, коронавирус протекает тяжелее у людей, в организме которых наблюдает дефицит витамина D, цинка и селена. В связи с этим Елена Малышева назвала три продукта, являющихся лидерами по содержанию этих веществ.

  • Малышева назвала суперпродукты против коронавируса
    Фото: Instagram Елены Малышевой
  • Малышева назвала суперпродукты против коронавируса
    Фото: Instagram Елены Малышевой
  • Малышева назвала суперпродукты против коронавируса
    Фото: Instagram Елены Малышевой
  • Малышева назвала суперпродукты против коронавируса
    Фото: Instagram Елены Малышевой

Первый – печень трески, которая считается лучшим источником витамина D. Второй – сырые устрицы. В них содержится цинк, который способен блокировать размножение коронавируса в клетке. И третий – бразильский орех, который способствует усилению макрофагов, естественных убийц вирусов.

Елена Малышева отметила, что есть и другие продукты, в состав которых входят витамин D, цинк и селен. Но в ее список попали только «продукты-суперчемпионы».

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