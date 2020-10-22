Малышева назвала суперпродукты против коронавируса

23:54, 22 октября 2020, ПАИ

Российская телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала в своем Instagram три суперпродукта, эффективных при борьбе с коронавирусом.

По ее словам, коронавирус протекает тяжелее у людей, в организме которых наблюдает дефицит витамина D, цинка и селена. В связи с этим Елена Малышева назвала три продукта, являющихся лидерами по содержанию этих веществ.



Фото: Instagram Елены Малышевой



Фото: Instagram Елены Малышевой



Фото: Instagram Елены Малышевой



Фото: Instagram Елены Малышевой







Первый – печень трески, которая считается лучшим источником витамина D. Второй – сырые устрицы. В них содержится цинк, который способен блокировать размножение коронавируса в клетке. И третий – бразильский орех, который способствует усилению макрофагов, естественных убийц вирусов.

Елена Малышева отметила, что есть и другие продукты, в состав которых входят витамин D, цинк и селен. Но в ее список попали только «продукты-суперчемпионы».