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Общество

Более 31 млн человек в мире вылечились от коронавируса

По состоянию на 22 октября в мире зарегистрировано 41 647 126 случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведется статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 1 138 579 человек. Количество выздоровевших – 31 013 237.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 8 595 023. В этой стране от коронавируса умерло 227 516 человек, выздоровело – 5 612 505.

Россия по абсолютному количеству зараженных находится на четвертом месте. Здесь коронавирусом заболело 1 463 306 человек, 1 107 988 – выздоровело, 25 242 – умерли. В Псковской области выявлены 6 902 случая заражения коронавирусом, выздоровел 4 411 пациент, умерло – 68.

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