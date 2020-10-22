Более 55,6 млн тестов на коронавирус сделали в России

20:03, 22 октября 2020, ПАИ

В России специалисты провели более 55,6 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 512 тысяч исследований, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

В стране под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19 остается 321 958 человек.

По последним данным, в России коронавирусом заболело 1 463 306 человек, 1 107 988 – выздоровело, 25 242 – умерли. В Псковской области выявлены 6 902 случая заражения коронавирусом, выздоровело 4 411 пациентов, умерло – 68.