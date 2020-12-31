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Общество

Стойкости и позитива в новом году пожелал жителям Псковской области Аркадий Мурылёв

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв поздравил жителей региона с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелав всем стойкости и позитива.

«Текущий год был очень сложным для всех нас, – отметил Мурылев. – Мы все оказались на пороге перемен, к которым невозможно было подготовиться заранее».

Также спикер подчеркнул, что для многих предпринимателей уходящий год стал решающим и поблагодарил предпринимательское сообщество региона за сотрудничество. Он отметил, что все отнеслись с пониманием ко всем изменениям, связанными с пандемией коронавируса.

«Пусть выносливость символа Нового года – быка поможет вам преодолеть все трудности, если они возникнут на вашем пути, пусть ваше трудолюбие принесет свои ожидаемые плоды, пусть в каждый дом придут радость и улыбки», – подчеркнул Аркадий Мурылёв.

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