Стойкости и позитива в новом году пожелал жителям Псковской области Аркадий Мурылёв

15:33, 31 декабря 2020, ПАИ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв поздравил жителей региона с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелав всем стойкости и позитива.

«Текущий год был очень сложным для всех нас, – отметил Мурылев. – Мы все оказались на пороге перемен, к которым невозможно было подготовиться заранее».

Также спикер подчеркнул, что для многих предпринимателей уходящий год стал решающим и поблагодарил предпринимательское сообщество региона за сотрудничество. Он отметил, что все отнеслись с пониманием ко всем изменениям, связанными с пандемией коронавируса.

«Пусть выносливость символа Нового года – быка поможет вам преодолеть все трудности, если они возникнут на вашем пути, пусть ваше трудолюбие принесет свои ожидаемые плоды, пусть в каждый дом придут радость и улыбки», – подчеркнул Аркадий Мурылёв.