Директора клуба туризма из Рыбинска впечатлила поездка в Печоры и Изборск

15:56, 30 декабря 2020, ПАИ

Поездка в Печоры и Изборск впечатлила директора Клуба туризма и отдыха «Сундук путешествий» из Рыбинска Наталью Виноградову.

Наталья Виноградова посетила Псков впервые и отметила, что тур ей понравился и хочется спланировать интересные маршруты с местными туроператорами.

«На будущее я вижу маршрут через Псков за границу, в частности Эстонию и Латвию», - отметила спикер.

Также Наталья Виноградова подчеркнула, что впечатлена псковскими гостиницами.

«За условия, в которых будут жить наши туристы, можно точно не переживать, - отметила Виноградова. – Сегодняшняя поездка в Печоры и Изборск – вообще куча эмоций!»

Говоря о том, что может привлечь детей, спикер привела в пример спортивно-развлекательный центр «Простория».