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Общество

Михаил Ведерников — главам районов: Вместе мы можем решать практически невыполнимые задачи

«Вместе мы способны решать сложные, а иногда и практически невыполнимые, на первый взгляд, задачи», - обратился к главам муниципальных районов и городских округов губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Заключительное в этом году совещание он провёл 30 декабря.

По словам главы региона, несмотря на все трудности, благодаря слаженной командной работе удалось сделать этот год продуктивным. «Псковская область показала хорошие результаты по линии нацпроектов, достойно справилась с задачами и поручениями главы государства, удержала экономику и, несмотря на все вызовы, по некоторым направлениям добилась заметного роста», — отметил Михаил Ведерников. Он добавил, что работа по борьбе с коронавирусной инфекцией не помешала региону многое сделать для развития социальной и транспортной инфраструктуры. Исполнение национальных проектов на данный момент составляет 95%.

Михаил Ведерников подчеркнул, что в нормативное состояние приведено 140 км дорог регионального значения, создана 41 «Точка роста» и 75 центров цифрового развития, благоустроены 40 общественных и 63 дворовых территории, выполнен ремонт 19 спортивных залов. Открылись 3 модельные библиотеки и 8 автоклубов.

Глава региона также напомнил, что существенные корректировки были внесены в систему оплаты труда муниципальных служащих. В сотрудничестве с Советом муниципальных образований разработана и утверждена госпрограмма по развитию местного самоуправления.

Губернатор сообщил, что с 2021 года на площадке ПсковГУ вместе с ассоциацией будет запущена система повышения квалификации муниципальных служащих.

Отметил он и динамичный рост ТОСов, количество которых увеличилось практически вдвое — с 66 до 124. Данная форма поддержки оказалась популярной среди жителей региона, в этом году состоялись два конкурса. На реализацию проектов ТОС направлено 12 млн рублей.

«Шаг за шагом мы формируем такие условия, в которых каждый активный гражданин, депутат или общественная организация могут привлечь средства на решение местных проблем любого населенного пункта», — заметил Михаил Ведерников.

Отдельно он выразил благодарность главам муниципальных образований за совместную работу в рамках Года памяти и славы. Губернатор подчеркнул, что удалось полностью реализовать мероприятия федеральной программы по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества. В рамках программы капитально отремонтированы 64 воинских захоронения, большое количество привели в порядок волонтеры. Глава региона заверил, что в следующем году данный вопрос не уйдёт из повестки и Псковская область получит на реализацию программы из федерального центра не 18, а 27 млн рублей.

В связи с этим Михаил Ведерников поручил главам уже в январе определить приоритетные направления и представить проработанные предложения. «Призываю не «мельчить», а полученные средства направлять на комплексные, масштабные проекты», — заключил он.

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