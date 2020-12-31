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Общество

Региональный менеджер по приему туристов Анастасия Глебова назвала Псков землей обетованной

Региональный менеджер по приему туристов Анастасия Глебова из Москвы назвала Псков землей обетованной.

«Я не первый раз на Псковской земле, - отметила спикер. – Она, не побоюсь этого слова, земля обетованная. Псковская область мне очень нравится, и до пандемии я отправляла сюда много групп, в том числе школьников».

Большой спрос отмечался на Пушкинские Горы, а также посещение Печор, Старого Изборска и Полистовского заповедника.

«Сегодня для меня открытием стало то, что в Печерском монастыре не было других групп, кроме нашей. Тишина. Значит, нам всем это для чего-то нужно. Уверена, что скоро всё пройдет и внутренний туризм опять заработает», - добавила Глебова, подчеркнув, что ожидания от поездки оправдались на 100%.

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