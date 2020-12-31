Региональный менеджер по приему туристов Анастасия Глебова назвала Псков землей обетованной

16:05, 30 декабря 2020, ПАИ

Региональный менеджер по приему туристов Анастасия Глебова из Москвы назвала Псков землей обетованной.

«Я не первый раз на Псковской земле, - отметила спикер. – Она, не побоюсь этого слова, земля обетованная. Псковская область мне очень нравится, и до пандемии я отправляла сюда много групп, в том числе школьников».

Большой спрос отмечался на Пушкинские Горы, а также посещение Печор, Старого Изборска и Полистовского заповедника.

«Сегодня для меня открытием стало то, что в Печерском монастыре не было других групп, кроме нашей. Тишина. Значит, нам всем это для чего-то нужно. Уверена, что скоро всё пройдет и внутренний туризм опять заработает», - добавила Глебова, подчеркнув, что ожидания от поездки оправдались на 100%.