Итоги медийного года с Антоном Сергеевым. Часть 1 – в эфире ПАИ-live

16:02, 30 декабря 2020, ПАИ

Гостем ПАИ-live в среду, 30 декабря, стал советник губернатора Псковской области по СМИ Антон Сергеев.

Главной темой разговора стали итоги года для регионального медиапространства.

В первой части эфира Антон Сергеев прокомментировал успехи СМИ госмедиахолдинга Псковской области, рассказал об успехах районных газет, входящих в госмедиахолдинг, а также почему видеоконтент Псковского агентства информации оказался так востребован федеральными телеканалами.

Трансляцию можно посмотреть в эфире ПАИ-live на сайте Псковского агентства информации.