Итоги медийного года с Антоном Сергеевым. Часть 1 – в эфире ПАИ-live
Гостем ПАИ-live в среду, 30 декабря, стал советник губернатора Псковской области по СМИ Антон Сергеев.
Главной темой разговора стали итоги года для регионального медиапространства.
В первой части эфира Антон Сергеев прокомментировал успехи СМИ госмедиахолдинга Псковской области, рассказал об успехах районных газет, входящих в госмедиахолдинг, а также почему видеоконтент Псковского агентства информации оказался так востребован федеральными телеканалами.
Трансляцию можно посмотреть в эфире ПАИ-live на сайте Псковского агентства информации.