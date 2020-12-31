Антон Сергеев прокомментировал успехи СМИ госмедиахолдинга Псковской области

16:13, 30 декабря 2020, ПАИ

Успехи СМИ госмедиахолдинга Псковской области прокомментировал советник губернатора Псковской области по СМИ Антон Сергеев в эфире ПАИ-live 30 декабря.

По его словам, на это повлияло несколько факторов. «Во-первых, организационный. Он связан с тем, что районные газеты стали более активно вовлекаться в общую канву работы медиахолдинга, и получился действительно единый организм районных газет и средств массовой информации, входящих в медиахолдинг», - констатировал советник губернатора. Он добавил, что многие другие СМИ региона очень часто ссылаются на сообщения районных газет в группах в социальных сетях. «Понимают, что негоже ссылаться на ПАИ, поэтому они ссылаются на районные газеты. Но это все равно показатель того, что именно сеть работает более качественно», - подчеркнул Антон Сергеев.

Также он отметил, что целый ряд форматов появились в медиахолдинге именно в этом году и они дали толчок к тому, что многие средства информации в регионе стали их подхватывать и реализовывать. «Например, когда мы по весне запустили прямые трансляции, и ещё до этого был ряд мероприятий. Собственно, это ПАИ стало первым делать буквенные трансляции в Telegram-канале, а сейчас их делают все», - сказал советник.

Напомним, медиахолдинг в последние два года был заметно реформирован. Компания показывает впечатляющие результаты по росту и охвату аудитории. Недельная аудитория всех СМИ госхолдинга составляет около 200 тысяч человек, а месячные просмотры уже перевалили за 6,5 миллионов.