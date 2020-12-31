0
00:01
Писательница Джоан Роулинг заменила Деда Мороза и ответила маленькой россиянке
23:50
Более 213 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
23:30
11 755 человек вылечились от коронавируса в Псковской области
23:23
Ещё 303 человека заразились коронавирусом в Псковской области
23:00
Частная фирма Санкт-Петербурга по заказу инсценировала захват людей
21:47
Члены псковского молодёжного парламента навестили детей-сирот и малышей, оставшихся без попечения родителей
21:03
Итоги медийного года с Антоном Сергеевым – в эфире ПАИ-live
Еще новости
Общество

Антон Сергеев прокомментировал успехи СМИ госмедиахолдинга Псковской области

Успехи СМИ госмедиахолдинга Псковской области прокомментировал советник губернатора Псковской области по СМИ Антон Сергеев в эфире ПАИ-live 30 декабря.

По его словам, на это повлияло несколько факторов. «Во-первых, организационный. Он связан с тем, что районные газеты стали более активно вовлекаться в общую канву работы медиахолдинга, и получился действительно единый организм районных газет и средств массовой информации, входящих в медиахолдинг», - констатировал советник губернатора. Он добавил, что многие другие СМИ региона очень часто ссылаются на сообщения районных газет в группах в социальных сетях. «Понимают, что негоже ссылаться на ПАИ, поэтому они ссылаются на районные газеты. Но это все равно показатель того, что именно сеть работает более качественно», - подчеркнул Антон Сергеев.

Также он отметил, что целый ряд форматов появились в медиахолдинге именно в этом году и они дали толчок к тому, что многие средства информации в регионе стали их подхватывать и реализовывать. «Например, когда мы по весне запустили прямые трансляции, и ещё до этого был ряд мероприятий. Собственно, это ПАИ стало первым делать буквенные трансляции в Telegram-канале, а сейчас их делают все», - сказал советник.

Напомним, медиахолдинг в последние два года был заметно реформирован. Компания показывает впечатляющие результаты по росту и охвату аудитории. Недельная аудитория всех СМИ госхолдинга составляет около 200 тысяч человек, а месячные просмотры уже перевалили за 6,5 миллионов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько в Пскове необходимо построить новых мостов?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Итоги медийного года с Антоном Сергеевым – в эфире ПАИ-live Оперативность и мультиформатность – Антон Сергеев об эффективности СМИ Советник псковского губернатора оценил работу чиновников со СМИ О шантаже в СМИ высказался советник губернатора Псковской области Советник псковского губернатора объяснил популярность медийных и политических Telegram-каналов Итоги медийного года с Антоном Сергеевым. Часть 3 – в эфире ПАИ-live Рекламодатели внимательно следят за аудиторией интернет-СМИ, считает Антон Сергеев Трансляции в интернете не заменят ТВ – советник псковского губернатора Итоги медийного года с Антоном Сергеевым. Часть 2 – в эфире ПАИ-live Районки работают в первую очередь для жителей районов – Антон Сергеев
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Писательница Джоан Роулинг заменила Деда Мороза и ответила маленькой россиянке
31 декабря 2020
Писательница Джоан Роулинг заменила Деда Мороза и ответила маленькой россиянке
Более 213 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
30 декабря 2020
Более 213 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
11 755 человек вылечились от коронавируса в Псковской области
30 декабря 2020
11 755 человек вылечились от коронавируса в Псковской области
Ещё 303 человека заразились коронавирусом в Псковской области
30 декабря 2020
Ещё 303 человека заразились коронавирусом в Псковской области
Частная фирма Санкт-Петербурга по заказу инсценировала захват людей
30 декабря 2020
Частная фирма Санкт-Петербурга по заказу инсценировала захват людей
Члены псковского молодёжного парламента навестили детей-сирот и малышей, оставшихся без попечения родителей
30 декабря 2020
Члены псковского молодёжного парламента навестили детей-сирот и малышей, оставшихся без попечения родителей
Итоги медийного года с Антоном Сергеевым – в эфире ПАИ-live
30 декабря 2020
Итоги медийного года с Антоном Сергеевым – в эфире ПАИ-live
Доходы псковских организаторов мероприятий упали на 80% – как выжить
30 декабря 2020
Доходы псковских организаторов мероприятий упали на 80% – как выжить

Идет загрузка...