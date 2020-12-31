Видеоконтент ПАИ востребован федеральными телеканалами – советник губернатора

16:22, 30 декабря 2020, ПАИ

Советник губернатора Псковской области по СМИ Антон Сергеев отметил, что видеоконтент ПАИ востребован федеральными каналами. Об этом он сообщил в эфире проекта ПАИ-live 30 декабря.

Антон Сергеев подчеркнул, что успехи СМИ госмедиахолдинга связаны с правильной организацией работы.

«Надо признать, что есть целый ряд форматов, которые появились в медиахолдинге именно в этом году и которые дали толчок к тому, что многие средства информации в регионе стали их подхватывать и реализовывать», - отметил Сергеев.

Антон Сергеев подчеркнул, что видеоконтент Псковского агентства информации востребован федеральными телеканалами.

«По весне запустили прямые трансляции, и ПАИ стало первым делать буквенные трансляции в Telegram-канале, а сейчас делают все», - заметил советник губернатора.

Также Антон Сергеев отметил работу корреспондента ПАИ Дмитрия Коновалова.

«Делает прекрасные сюжеты, которые берут федеральные телеканалы. Это тоже важная составляющая», - подчеркнул Сергеев.