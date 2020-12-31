Жительница Куньинского района заняла третье место во всероссийском фотоконкурсе

16:43, 30 декабря 2020, ПАИ

С победой во всероссийском фотоконкурсе поздравил жительницу Куньинского района Андрей Карпов. Конкурс прошел в рамках партпроекта «Российское село», сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Андрей Карпов поздравил жительницу поселка Ущицы Куньинского района Светлану Белугину с победой во всероссийском фотоконкурсе «Мое село». Фоторабота «Семья Макушевых-Лебедевых» Светланы Белугиной заняла третье место в федеральном этапе конкурса в номинации «Образ сельской семьи».

Андрей Карпов вручил победительнице конкурса смартфон.

«Очень почетно для нашего региона, что семья из Куньинского района заняла призовое место на федеральном конкурсе. Я и сам здесь родился, поэтому мне вдвойне приятно поздравить землячку с победой, – отметил Андрей Карпов. – С наступающим Новым годом и Рождеством! Счастья, здоровья, благополучия!»

Конкурс проводился для приобщения жителей России к национальным культурно-историческим традициям, демонстрации преимуществ сельского образа жизни, повышения престижа крестьянского труда, воспитания чувства патриотизма и любви к малой родине.