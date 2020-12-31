Жителям Псковской области напомнили о запрете выхода на лед

16:52, 30 декабря 2020, ПАИ

О запрете выхода на лед напомнили жителям Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В канун новогодних праздников жителей Псковской области предупреждают о необходимости соблюдения мер безопасности.

В настоящее время выход на лед запрещен. На территории области действует распоряжение «О запрете выхода населения на лед Псковского, Теплого и Чудского озер», которое ранее подписал губернатор области — председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Псковской области Михаил Ведерников. Аналогичные запреты введены и в других муниципальных образованиях области.

В соответствии с распоряжением в населенных пунктах Неелово и Солоново Псковского района созданы временные посты, где организовано дежурство опергрупп Главного управления МЧС России по Псковской области. Целью работы является предупреждение об опасности выхода на лед Псковского, Теплого и Чудского озер. Так, за минувшие выходные об опасности нахождения на льду сотрудниками МЧС было предупреждено около ста человек.

С целью информирования граждан о запрете выхода на лед Главным управлением МЧС России по Псковской области организованы профилактические выезды оперативных групп, местных пожарно-спасательных гарнизонов, патрулирование с привлечением катера на воздушной подушке «Стрелец» поисково-спасательного отряда Пскова. Работа в этом направлении будет продолжена.

Также в преддверии новогодних и рождественских праздников Главное управление МЧС России по Псковской области призывает быть осторожными в использовании пиротехники. Соблюдать меры безопасности, не оставлять без присмотра и беречь от детей хлопушки, бенгальские огни, салюты.

Необходимо помнить, что пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации, на них должна быть инструкция по применению и адреса или телефоны производителя или оптового продавца. Это гарантирует качество и безопасность изделий. Фейерверки стоит покупать только в местах официальной продажи, иначе есть вероятность покупки несертифицированного изделия. При покупке пиротехнических изделий нужно обратить внимание на упаковку, на ней должны отсутствовать увлажненные места, разрывы. Также на упаковке должен присутствовать товарный знак.

Фейерверки следует хранить в сухом месте, в оригинальной упаковке, на расстоянии от легковоспламеняющихся предметов и веществ, обогревательных приборов. Пиротехнику также не рекомендуется носить в кармане, возить в автомобиле. На территории Псковской области проходят профилактические рейды, в ходе которых проводится обследование мест реализации пиротехнической продукции, идут инструктажи по правилам пользования ею.