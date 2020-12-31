Ивентом по «короне»: псковские мастера праздника делятся идеями развлечений в пандемию

20:52, 30 декабря 2020, ПАИ

Выбил дверь с ноги и уселся на самое видное место. Именно так 2020 год вошёл в историю. В последние его минуты фраза «это был тяжёлый год», возможно, впервые за долгое время будет по-настоящему актуальна. Мы с вами осознали всю прелесть и ужас самоизоляции, перевели свою жизнь в дистанционный режим, отказались от рукопожатий, волновались за родных и близких, теряли, приобретали и прятали лица за маской. Битва ещё не окончена. Масштабы ущерба только предстоит подсчитать, и каждый из нас надеется, что в скором времени вздохнёт полной грудью и вернёт пользовательские настройки своей жизни.

Под ковидный каток попали все массовые мероприятия. Если выпускные, свадьбы и некоторые народные праздники удалось худо-бедно отметить, то новогодние корпоративы начисто смыло второй волной пандемии. На эту тему было много разговоров и споров, но, как правило, всё крутилось вокруг возможности людей привычно отметить праздник в кругу коллег и сделать фотографию с Дедом Морозом. Мы решили узнать, как на это смотрят люди, которые организуют подобные события, как они адаптируются к текущим условиям и что могут предложить жадным до развлечений псковичам.

Печальная печаль

Всё, что происходило в сфере развлечений, порой походило на страшный сон. Хотелось дать себе пощечину, проорать что-нибудь невразумительное и наконец проснуться. Ситуация была настолько нестабильной, что строить какие-либо планы было невозможно, но псковские дилеры праздника пытались. Кто-то успешно, кто-то не очень. Как результат – доход организаторов мероприятий упал в среднем на 80 %, а заказчики потеряли возможность отдохнуть на празднике мечты. Вот как ситуацию в сфере прокомментировал Дмитрий Третьяков, ведущий и организатор свадебных торжеств: «Печальная печаль. Все расстраивались, но понимали ситуацию. Главная проблема была в том, что об отмене свадьбы люди могли узнать за неделю до неё. Это ужасно! Большинство свадебных торжеств переносились, некоторые три раза, некоторые сразу на 2021-й. Выпускные и корпоративные мероприятия отменялись.

Меры по ограничению социальных контактов понятны, но не всегда логичны. Коснёмся актуальных ныне новогодних корпоративов: почему незнакомым, не контактировавшим ранее людям можно находиться в ресторане, а работающим вместе нельзя отметить Новый год? Более того, запрещены отмечания в офисах и на предприятиях, и люди идут в рестораны к новым социальным контактам».

Подобное мнение преобладает среди ивент-мейкеров. Удивляться нечему, все хотят работать и зарабатывать. Однако никто не бросается в крайности и не саботирует решения экспертов и Роспотребнадзора. С пониманием относятся к принятым мерам и при всех минусах больше за ограничения, чем против.

Действуем по ситуации

Люди этой сферы креативны и всегда находят интересные решения. Летом этого года Ольга Плиганова, декоратор и оформитель свадеб, совместно с коллегами провела встречу организаторов и потенциальных клиентов. В течение нескольких дней ведущие демонстрировали свои форматы проведения свадеб, техники – их наполнение, декораторы – украшения и т. д. Все те, кто планировал бракосочетание, могли напрямую пообщаться с профи и ощутить на себе всю мощь их таланта. Плюсом ко всему можно было ухватить массу подарков, скидок и на месте договориться о сотрудничестве.

Как это помогло и каковы перспективы? Ольга поделилась своим видением с нами: «Моя любимая фраза: «Действуем по ситуации». Изначально 2020-й обещал быть очень насыщенным мероприятиями. Самый активный сезон в нашей сфере – это лето и, конечно же, Новый год. По итогу мы отработали в «нормальном режиме» полтора-два месяца. Уходящий год показал на своём примере, что лучше не строить далеко идущих планов и не давать прогнозов. Как говорится, надейся на лучшее, но готовься к худшему. Вероятно, следующий год мы проведём примерно в таком же объёме мероприятий. Но будет приятно, если я ошибаюсь.

С самого начала ограничительных мер все мои коллеги прикладывали массу усилий, изобретая новые креативные ходы и услуги. Творческие люди всегда в поиске новых решений. У каждого накопился целый склад идей, которые можно реализовывать ещё очень долго».

Ответный удар



Фото: Ведущие



Фото: Ведущие



Фото: Ведущие



Фото: Ведущие







Как видно, сфера мероприятий не дрогнула перед угрозой и принялась выдумывать новые формы развлечений. Смахнув с чела капли панического пота, организаторы отправились в онлайн. Об опыте подобного взаимодействия они говорят следующее.

Владимир Дягилев, дуэт ведущих «ДЯГИЛЕВРОБИН»: «Был опыт провести пару мероприятий онлайн, раньше так не делали, но это никак не может заменить живую атмосферу. Под заказ можем написать тематическую игру для компании, прислать задания вместе с правилами как готовый кейс».

Дмитрий Третьяков: «Сейчас есть очень много форматов развлечений, мне больше всего нравятся квизы, они отлично адаптируются к такому формату и даже приобретают новые фишки. Из онлайн мероприятий были только трансляции для компаний с розыгрышем призов для зрителей».

Роман Афанасьев: «В текущей ситуации онлайн-форматы развлечений стали особенно интересны людям. Мы с командой предоставили такие предложения, и у каждого есть возможность узнать о них подробнее. Это интересный опыт, но совершенно с другими эмоциями, целями и отдачей».

Старые песни на новом инструменте сыграть не получилось. В сетях Всемирной паутины теряется атмосфера и общая энергетика. Но есть и положительные результаты. Зацвели тимбилдинги и игры. Псковский конгломерат ведущих смог ответить и на этот вызов.

Как пример – интерактивно-развлекательные игры с акцентом на юмор («Эффект Эйнштейна»), интеллектуальные соревнования разных форм по типу брейн-ринга или «Что? Где? Когда?», есть даже смешанные форматы, где участники отвечают на вопросы индивидуально и в финале выполняют задания (фанты). При желании можно порадовать себя даже музыкальными соревнованиями.

Есть предложения и офлайн. Например, игровое пространство «ОSTAP» – это набор игр на логику, моторику и реакцию (если простыми словами).

«Игры легко обрабатываются по санитарным нормам, возможно соблюсти социальную дистанцию и разделить потоки людей, играть как семьями, так и компаниями, от 5 до 99 лет. Увлечённость может быть как 100 % психологического комфорта, так и разработкой соревнований», – говорит организатор Юлия Пушкарь.



Фото: Игровое шоу "ОSTAP"



Фото: Игровое шоу "ОSTAP"



Фото: Игровое шоу "ОSTAP"





Актуален сейчас и визит Дедушки Мороза. Многие семьи воспользовались такой услугой, но только при наличии свежей справки о COVID. Прочие радости можно опробовать на новогодних каникулах.

Что дальше

Перспективы ниши развлечений весьма туманны, но передовики этого ремесла не отчаиваются. На будущее смотрят с оптимизмом. Правда, есть опасения, что в случае длительной борьбы с COVID-19 сфера развлечений уйдёт в тень. Желание «гульнуть на всю катушку» никуда не исчезнет и со временем будет только расти.

«Если снимут ограничения, ивент расправит крылья, и это будет полёт на новой высоте», – говорят ведущие.

На этот счёт у экспертов есть прогноз: после коронавируса наступят новые «ревущие двадцатые».

Согласно исследовательскому центру Euromonitor International, с окончанием эпидемии коронавируса миром начнут править те же законы, что и в эпоху «ревущих двадцатых» в США и Европе. Люди станут отдыхать и посещать заведения общепита гораздо активнее, чем до COVID-19.

Напомним, что «ревущие двадцатые» характеризовались динамичным развитием всех сфер жизни в 1920-х годах после окончания Первой мировой войны. Это был период модернизации, научных открытий и переосмысления привычных ценностей.

При этом исследователи полагают, что даже при бурном развитии для полного восстановления рынка после эпидемии коронавируса потребуется довольно много времени: на былой уровень получится вернуться только к 2023-2024 годам.

Как бы ни сложилась ситуация, при правильном подходе можно найти возможность себя развлечь. Ивент-сфера нас не оставит. Если мы будем уважать друг друга и соблюдать все меры, 2021 год подарит нам множество позитивного и нового. Как услышите бой курантов – вспомните об этом и загадайте желание.