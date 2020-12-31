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Общество

Волонтеры поздравляют ветеранов Псковской области с Новым годом

С Новым годом ветеранов Псковской области поздравляют волонтеры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Активисты Псковского регионального волонтерского центра «Единой России» проводят для ветеранов региона акцию «С Новым годом, ветеран!», в рамках которой все ветераны области получают продуктовые наборы к новогоднему столу с шампанским, мандаринами и другими праздничными продуктами.

Новогодний сюрприз 30 декабря передал участнику Великой Отечественной войны из поселка Кунья Николаю Сафронову секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский. Он вручил ветерану подарок - угощение к праздничному столу - и от всего сердца поблагодарил фронтовика, пожелал ему крепкого здоровья и благополучия.

В Псковской области в рамках партийной акции «С Новым годом, ветеран!» все участники Великой Отечественной войны получают продуктовые наборы к Новому году.

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