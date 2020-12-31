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Общество

Трансляции в интернете не заменят ТВ – советник псковского губернатора

Фото Андрея Степанова

Трансляции в интернете не заменят телевидение. Такое мнение высказал советник губернатора Псковской области по СМИ Антон Сергеев в эфире ПАИ-live 30 декабря.

«Трансляции в интернете полностью заменить телеканал не могут, кто бы что ни говорил, – подчеркнул Антон Сергеев. – Давать много контента своего можно, но полностью заменить телеканал нельзя».

По его словам, в США есть сильная конкуренция с телевидением, в России сложилась другая ситуация, связанная с тем, что в отдалённых районах и сёлах до сих пор пользуются только телевидением.

Советник губернатора напомнил, что в этом году Псковское агентство информации провело огромное количество видеотрансляций, видеоинтервью, видеоопросов.

В частности, ПАИ в этом году в прямом эфире транслировало заседания регионального штаба по борьбе с коронавирусом, селекторные совещания губернатора Михаила Ведерникова с медиками, уточнил Антон Сергеев.

«Это хороший формат. Должно быть много разных хороших форматов», – подчеркнул советник губернатора.

Также Антон Сергеев отметил, что в Псковской области может появиться региональный телеканал на базе Псковского агентства информации.

«Пандемия закончится, жизнь изменится, может, сможем создать телеканал на базе ПАИ. Постройте студию – и карты в руки», – сказал советник губернатора ведущему ПАИ-live Александру Машкарину.

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