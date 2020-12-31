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Общество

В Пскове открыли Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Играя, дети будут познавать правила поведения на дорогах. Фото администрации Псковской области

 

В Пскове открыт мобильный центр по профилактике детского  дорожно-транспортного  травматизма, сообщили в администрации Псковской области.
«Лаборатория безопасности» организована на базе Центра дополнительного образования «Наставник» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Лаборатория безопасности» – это мобильный автогородок для школьников. Он включает в себя оборудование и уникальную методику для проведения занятий для детей 6-16 лет.

На оснащение центра из областного бюджета был выделен 1 млн рублей. На эти средства приобретены велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы сети и другое специализированное оборудование, предназначенное для моделирования дорожных ситуаций и обучения детей грамотному поведению на дороге в условиях, которые максимально приближены к реальным.

Для проведения занятий в других образовательных организациях и транспортировки оборудования центру также передан новый автобус ПАЗ.

Напомним, «Лаборатория безопасности» — это федеральный проект, направленный на снижение числа аварий с участием детей и предотвращение ключевых факторов риска в области детской безопасности на дорогах, а также на формирование культуры поведения и воспитания личности, соблюдающей правила дорожного движения.

Авторами проекта выступают Госавтоинспекция МВД России, Российский союз автостраховщиков и экспертный центр «Движение безопасности». Программа разработана по поручению президента Российской Федерации. В ней принимает участие 30 регионов.

 

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