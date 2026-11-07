Эксперт назвал оптимальную влажность воздуха в квартире

13:02, 07 ноября 2026, ПАИ

Оптимальный уровень влажности в жилом помещении должен составлять 30–45 %, а комфортным на практике считается диапазон 40–50 %. Об этом рассказал заведующий лабораторией РТУ МИРЭА Арсений Буряков, пишет RT.

По словам специалиста, ГОСТ 30494-2011 относит к оптимальной для жилых комнат относительной влажности 30–45 %, допустимыми считаются значения до 60 %. Если же влажность длительно превышает 80 %, появляются условия для плесени.

Однако слишком сухой воздух также вреден: пересыхают деревянные изделия и отделочные материалы, сильнее электризуются синтетические ткани, а мелкая пыль дольше остаётся во взвешенном состоянии. Контролировать влажность эксперт рекомендует не по ощущениям, а с помощью бытового гигрометра. При сухом воздухе стоит использовать увлажнитель.