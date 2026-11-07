«Только для женщин» – миф: онколог объяснила, зачем мужчинам прививаться от ВПЧ

13:26, 07 ноября 2026, ПАИ

Вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ) нужна представителям обоих полов, а не только женщинам для профилактики рака шейки матки. Об этом рассказала врач-онколог Суна Исакова, пишет «Газета.Ru».

По словам специалиста, ВПЧ – ДНК-содержащий вирус, который передаётся при контакте с кожей или слизистыми и может вызывать как доброкачественные бородавки, так и злокачественные опухоли, включая рак полового органа у мужчин. Вакцинация способна предотвратить более 90 % случаев, связанных с вирусом онкологических заболеваний, вне зависимости от пола.

Прививку рекомендуется делать людям в возрасте от 9 до 45 лет. Она полезна даже тем, у кого вирус уже обнаружен, так как защищает от заражения другими типами вируса. Перед процедурой врач советует проконсультироваться со специалистом, чтобы пройти полный курс по оптимальной схеме.