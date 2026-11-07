Врач рассказала, чем опасен хлеб с открытых полок магазинов

12:54, 07 ноября 2026, ПАИ

Хлебобулочные изделия на открытых полках магазинов могут быть загрязнены микробами и аллергенами. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены Института профилактической медицины Пироговского университета Екатерина Дубровина, пишет Life.ru.

По словам эксперта, риск загрязнения возрастает из-за того, что покупатели трогают выпечку руками, а также из-за насекомых, уличной одежды, кашля и чихания окружающих. Главная опасность в том, что хлеб перед едой не моют и не подвергают термической обработке, поэтому попавшие на него загрязнения могут сохраниться.

Особенно осторожными стоит быть людям с пищевой аллергией: на открытом прилавке возможно перекрёстное попадание аллергенов, например частиц орехов или другой муки. При этом внешне хлеб может выглядеть свежим, а отсутствие упаковки само по себе не говорит о загрязнении, но открытый доступ покупателей повышает вероятность нежелательного контакта, отметила врач.

Снизить риск поможет выбор изделий в упаковке или покупка через закрытые витрины, где продукцию достаёт и упаковывает сотрудник магазина – без прямого контакта с руками посетителей, подчеркнула Екатерина Дубровина.