Чем вредит просмотр коротких видео, объяснила психолог

13:14, 07 ноября 2026, ПАИ

Просмотр коротких видео приводит к быстрому психическому истощению из-за высокого темпа смены контента. Об этом рассказала кандидат психологических наук, доцент РТУ МИРЭА Елена Шпагина, пишет «Газета.Ru».

По словам эксперта, уже после получаса скроллинга ленты человек может чувствовать себя разбитым, хотя физически не совершал никаких действий. В отличие от длинного фильма, у которого есть завязка, кульминация и финал, короткие видео не дают зрителю погрузиться в процесс: они постоянно выдёргивают его из одного эмоционального состояния и бросают в другое.

Внутренняя система человека, стремящаяся к целостности, не получает завершённого опыта. В результате она даёт сигнал об истощении, которое люди часто ошибочно принимают за обычную физическую усталость, резюмировала психолог.