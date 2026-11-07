Форум трудовых отрядов образовательного проекта «Работа – просто» проходит в Пскове
Псковский городской форум трудовых отрядов образовательного проекта «Работа – просто» проходит сегодня, 7 ноября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Мероприятие организовали в региональном Доме молодёжи. В программе – нетворкинг, познавательные лекции о Российских студенческих отрядах, семинары психологов, музыкальное бинго и рефлексия над прошедшими мероприятиями.
Завтра, 8 ноября, на форуме поговорят о психологии взаимоотношений в коллективе, о том, где работать в Пскове и не только. А ещё гостей ждут разговор в формате открытого микрофона, лекции психологов, мастер-классы и многое другое.
Ранее сообщалось, что представители Псковской области получили грант на форуме «ГосСтарт» в Нижнем Новгороде.
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