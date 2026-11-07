Форум трудовых отрядов образовательного проекта «Работа – просто» проходит в Пскове

12:44, 07 ноября 2026, ПАИ

Псковский городской форум трудовых отрядов образовательного проекта «Работа – просто» проходит сегодня, 7 ноября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Мероприятие организовали в региональном Доме молодёжи. В программе – нетворкинг, познавательные лекции о Российских студенческих отрядах, семинары психологов, музыкальное бинго и рефлексия над прошедшими мероприятиями.

Завтра, 8 ноября, на форуме поговорят о психологии взаимоотношений в коллективе, о том, где работать в Пскове и не только. А ещё гостей ждут разговор в формате открытого микрофона, лекции психологов, мастер-классы и многое другое.

Ранее сообщалось, что представители Псковской области получили грант на форуме «ГосСтарт» в Нижнем Новгороде.