На Северо-Запад начинает продвигаться гребень антициклона
Какой будет погода на Северо-Западе России в выходные, рассказали в метеоцентре «Фобос».
На регион начнёт продвигаться гребень антициклона.
«Пока этот очаг успеет захватить только юго-запад региона, а в северных и восточных районах вероятность осадков сохранится повышенной», – сообщили синоптики.
Днём в северных и восточных районах ожидается от 0 до +5, на юго-западе воздух прогреется до +3…+8 градусов.
Напомним, что сегодня, 7 ноября, в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода.
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