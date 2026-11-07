На Северо-Запад начинает продвигаться гребень антициклона

13:28, 07 ноября 2026, ПАИ

Какой будет погода на Северо-Западе России в выходные, рассказали в метеоцентре «Фобос».

На регион начнёт продвигаться гребень антициклона.

«Пока этот очаг успеет захватить только юго-запад региона, а в северных и восточных районах вероятность осадков сохранится повышенной», – сообщили синоптики.

Днём в северных и восточных районах ожидается от 0 до +5, на юго-западе воздух прогреется до +3…+8 градусов.

Напомним, что сегодня, 7 ноября, в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода.