Эксперт назвала пользу печёных яблок и рассказала, сколько их надо есть

12:44, 07 ноября 2026, ПАИ

Печёные яблоки сохраняют большую часть питательных веществ (витамин C, минералы и клетчатку) и легко усваиваются. Об этом рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина, пишет news.ru.

По словам специалиста, при запекании клетчатка становится мягче, что облегчает переваривание продукта. Она улучшает пищеварение и способствует нормализации стула. Кроме того, в яблоках сохраняются антиоксиданты, которые помогают бороться с окислительным стрессом и воспалением в организме.

Для поддержания здоровья достаточно съедать три печёных яблока в сутки. Такой порции хватит, чтобы обеспечить организм дневной нормой фолиевой кислоты и большей частью витаминов группы B и E.