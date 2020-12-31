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Общество

О шантаже в СМИ высказался советник губернатора Псковской области

Советник губернатора Псковской области по СМИ Антон Сергеев в эфире проекта ПАИ-live дал оценку влиянию местных Telegram-каналов на общее информационное поле региона.

На вопрос ПАИ о том, могут ли информационные конкуренты производить шантаж негативными новостями, Антон Сергеев ответил, что такое наблюдал и в других регионах. Но СМИ должны быть независимыми, подчеркнул он.

Советник добавил, что любой Telegram-канал или СМИ транслируют определённую политику. Но важно не то, чью точку зрения они высказывают, а множество углов зрения на одно и то же информационное событие, уточнил гость эфира.

«Развитие Telegram-каналов – штука хорошая, но в большинстве своём они дают одну точку зрения. Они не занимаются тем, что хотят показать вторую точку зрения, – отметил Антон Сергеев. – В Telegram написали, а СМИ стали ссылаться на них. У каждого СМИ есть владелец, надо это осознавать, он в какой-то степени определяет политику – есть некая политика, она принята, и по ней живут».

Антон Сергеев также добавил, что журналистская работа – не скопировать информацию из Telegram-канала и дать на него ссылку, а проанализировать событие.

«Если журналист получил жалобу от читателя, он должен её проверить, связаться с теми, кто связан с ситуацией. Если событие не комментируют, то это тоже позиция. А так, получается, берут письмо и публикуют [без анализа. – ПАИ].  Это для меня странная ситуация, это не журналистская работа. Должна быть вторая сторона», – отметил советник губернатора.

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