Доходы псковских организаторов мероприятий упали на 80% – как выжить

20:52, 30 декабря 2020, ПАИ



Фото: Ведущие



Фото: Ведущие



Фото: Ведущие



Фото: Ведущие







В 2020 году в сфере развлечений доход организаторов мероприятий упал в среднем на 80 %, а заказчики потеряли возможность отдохнуть на празднике мечты.

Под ковидный каток попали все массовые мероприятия. Если выпускные, свадьбы и некоторые народные праздники удалось худо-бедно отметить, то новогодние корпоративы начисто смыло второй волной пандемии. На эту тему было много разговоров и споров, но, как правило, всё крутилось вокруг возможности людей привычно отметить праздник в кругу коллег и сделать фотографию с Дедом Морозом.

Псковское агенство информации узнало у представителей ивент-индустрии, как они адаптируются к текущим условиям и какие развлечения могут предложить жадным до развлечений псковичам. Подробнее читайте здесь.