Сельская ипотека Россельхозбанка признана лучшим социальным проектом

19:35, 30 декабря 2020, ПАИ

Россельхозбанк получил премию RETAIL FINANCE AWARDS 2020 в номинации «Лучший социальный проект» за реализацию программы льготной сельской ипотеки. Премия учреждена авторитетным аналитическим журналом The Retail Finance и вручается ежегодно за достижения в развитии финансового рынка в России.

На текущий момент Россельхозбанк выдал порядка 70 млрд рублей льготной сельской ипотеки по всей стране. Это позволило улучшить жилищные условия уже примерно 36 тысячам россиян. По статистике РСХБ, 45 % кредитов, оформленных по программе сельской ипотеки, выданы молодым людям в возрасте до 35 лет. По выдачам сельской ипотеки лидируют Башкортостан, Ленинградская область, Новосибирская область, Татарстан, Удмуртия.

«Для нас большая честь стать победителем в одной из основных номинаций премии RETAIL FINANCE AWARDS. Мы рады, что организаторы конкурса высоко оценили вклад Россельхозбанка в реализацию программы сельской ипотеки и отметили социальную значимость инициативы. Банк как основной участник программы комплексного развития сельских территорий отмечает большой интерес к приобретению жилья на сельских территориях. При этом программа востребована как среди жителей сельской местности, так и среди горожан», – прокомментировала руководитель блока розничного бизнеса АО «Россельхозбанк» Светлана Вишнякова.

«Мы проанализировали объём ипотечного кредитования в Псковской области и со стопроцентной уверенностью можем сказать: 70 % приходится на сельскую ипотеку, – отметил директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Дмитрий Алемасов. – Уверен, что и в следующем году благодаря сельской ипотеке жители Псковской области получат возможность улучшить свои жилищные условия».

По словам председателя комитета по сельскому хозяйству Псковской области Николая Романова, в регионе отмечается спрос сельчан на строительство и приобретение жилья. «Мы видим, что сельчане заинтересованы в льготном кредитовании. Причём можно предположить, что спрос будет только расти. Это отличная мера, которая поможет вдохнуть новую жизнь в районы и сельское хозяйство региона», — подчеркнул Николай Романов.

«Когда меня спрашивают, кому я могу порекомендовать сельскую ипотеку, искренне говорю: да всем. Если хотите купить квартиру или построить дом, как это сделали мы, то сельская ипотека — отличное решение», — отметила Алёна Зуева, которая приобрела дом в Псковском районе.

«Мы случайно узнали об этой программе, когда пришли в банк на консультацию по поводу ипотеки. Даже и не надеялись, что одобрят кредит под 2,7 %. Но всё сложилось удачно. Могу сказать, что низкая ставка, минимальная переплата – это существенные плюсы сельской ипотеки», — добавил Дмитрий Янченко. Он вместе с семьёй переехал в собственный дом в Великолукском районе.

В рамках реализации льготной сельской ипотеки по действующей государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) в текущем году Псковский филиал Россельхозбанка выдал клиентам более 380 млн рублей. Благодаря финансовой поддержке банка улучшить свои жилищные условия смогли 220 семей.

Программа «Комплексное развитие сельских территорий» позволяет приобрести жильё за городом или земельный участок для строительства на нём жилого дома по специальной ставке от 1,9 % годовых. Программа сельской ипотеки уникальна тем, что решает комплекс стратегически важных социальных задач улучшения жилищных условий сельского населения, повышения инфраструктуры населённых пунктов, расположенных в сельской местности, повышения уровня занятости сельского населения и сохранения доли сельского населения на уровне 1/4 от общей численности населения России, повышения доли благоустроенных домовладений.

Премия RETAIL FINANCE AWARDS была учреждена в 2007 году аналитическим журналом The Retail Finance с целью отметить наиболее достойных представителей розничного финансового бизнеса, а также привлечь внимание профессионального сообщества к достижениям в области развития финансового ретейла.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надёжности крупнейших российских банков.