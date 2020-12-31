Ключи от нового дома вручил псковский губернатор многодетной семье

19:46, 30 декабря 2020, ПАИ

Ключи от нового дома вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников многодетной семье Кочетковых 30 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации.

Одноэтажный дом площадью 140 квадратных метров построили для семьи Кочетковых в деревне Борисовичи Псковского района. Его возведением занималась компания «Псковжилстрой» по инициативе главы региона и при содействии митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Михаил Ведерников поздравил семью Кочетковых с новосельем и вручил сертификат на 100 тысяч рублей для обустройства дома.

Осмотрев комнаты, губернатор поинтересовался, довольны ли многодетные родители новым домом.

Геннадий Кочетков заверил, что теперь места для комфортного проживания хватит всем, и выразил слова глубокой благодарности за помощь в осуществлении давней мечты всей семьи. «Это настоящее новогоднее чудо», — добавила его жена Елена Кочеткова.

Геннадий Кочетков работает учителем физкультуры в Свято-Тихоновской православной гимназии и тренером по боксу. Его супруга – домохозяйка, занимается воспитанием шестерых детей: младшей дочери – 2,5 года, старшему сыну – 14 лет. Переехать в новый дом семья планирует сразу после Нового года. Сейчас они живут в однокомнатной квартире.

В продолжение общения Михаил Ведерников отметил, что жилищный вопрос для многих многодетных семей является одним из наиболее важных. Именно поэтому региональные власти планируют уделить этому повышенное внимание. В частности, в следующем году для многодетных семей будут приобретены ещё два индивидуальных дома.

Глава региона также отметил, что комплекс мер социальной поддержки многодетных родителей постоянно корректируется, дополняется новыми, наиболее востребованными направлениями. Так, например, летом текущего года восемь семей с десятью и более детьми получили автомобили Газель NEXT». Глава региона напомнил, что данная мера поддержки станет ежегодной.

Михаил Ведерников уточнил, что решение о том, кому из многодетных семей будет оказана дополнительная поддержка в части решения жилищного вопроса или предоставления автомобиля, будет приниматься при участии и членов созданного в регионе Совета многодетных матерей.