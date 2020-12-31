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Общество

В Москве ограничат доступ на Красную площадь, а в Питере не будут работать музеи

Красную площадь в новогоднюю ночь закрроют. Фото Андрея Любимова / РБК

 

Доступ на Красную площадь в Москве ограничат 31 декабря с 18:00. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«В связи с пандемией коронавируса и действием в городе режима повышенной готовности общегородские культурно-массовые мероприятия в рамках празднования Нового года и Рождества Христова, а также детские новогодние представления в настоящее время отменены. В целях обеспечения соблюдения введённых ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей после 18:00 мск 31 декабря 2020 года доступ граждан на Красную площадь будет ограничен», – сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе московского главка полиции ТАСС уточнили, что расположенный на Красной площади ГУМ-Каток 31 декабря будет работать до 19:00.

А в Петербурге вступает в силу запрет на работу музеев и предприятий общепита в праздники. Однако власти с 4 января продлили часы работы заведений общепита до 23:00, запрет сохранится исключительно на их работу в ночное время.

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