Советник псковского губернатора оценил работу чиновников со СМИ

20:39, 30 декабря 2020, ПАИ

Советник губернатора Псковской области по СМИ Антон Сергеев в эфире проекта ПАИ-live оценил работу местных чиновников со средствами массовой информации.

По словам Антона Сергеева, работа псковских чиновников со СМИ стала эффективнее. В частности, он подчеркнул, что чиновники достаточно оперативно отвечают на письменные запросы журналистов. Однако, по его словам, все ещё имеет место проблема с комментариями чиновников СМИ по телефону: кто-то из чиновников отвечает СМИ всегда и оперативно, а кто-то практически ничего не комментирует.

«За 2020 год в этом вопросе есть положительная динамика. Понятно, что невозможно, чтобы все [чиновники. – ПАИ] стали сразу сознательными, правильными и слышащими, – отметил гость эфира. – Движение в этом вопросе есть, положительная динамика есть, но есть и проблемы, я от этого не отказываюсь».

Также советник губернатора отметил, что в администрации Псковской области не ведут никаких рейтингов эффективности работы чиновников со СМИ. «Мы такого не делаем», – сказал Антон Сергеев.

В то же время он заметил, что в областной администрации ежемесячно делают аналитику СМИ. «Мы видим и тенденции по количеству сообщений в СМИ, и другие разные параметры. Это мы делаем, потому что нам это как инструмент очень нужно», – пояснил советник губернатора.