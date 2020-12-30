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В Великих Луках произошло столкновение двух автомобилей

В Великих Луках столкнулись два автомобиля. Фото ПАИ
 

В Великих Луках вечером 30 декабря произошло серьёзное ДТП  по адресу улица Карла Либкнехта, д. 16. 

Два автомобиля – «Лада-Приора» и AUDI – столкнулись на повороте. По свидетельствам очевидцев, водитель автомобиля "Лада" пытался свернуть во двор и не пропустил AUDI, двигавшуюся по главной улице.

Водитель одной из машин, предположительно «Приоры», сильно пострадал. У него травма головы. На момент работы на месте происшествия корреспондента газеты «Великолукская правда. Новости» он ещё не был госпитализирован медиками скорой помощи, а находился в автомобиле ГИБДД. 

Участники ДТП из другой машины не пострадали. Место аварии осматривают сотрудники ГИБДД.
 

 

  • Столкновение двух автомобилей в Великих Луках
    Фото: ПАИ
  • Столкновение двух автомобилей в Великих Луках
    Фото: ПАИ
  • Столкновение двух автомобилей в Великих Луках
    Фото: ПАИ
  • Столкновение двух автомобилей в Великих Луках
    Фото: ПАИ
  • Столкновение двух автомобилей в Великих Луках
    Фото: ПАИ
  • Столкновение двух автомобилей в Великих Луках
    Фото: ПАИ




 

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