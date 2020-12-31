Медицинские осмотры некоторых категорий осуждённых отстоял прокурор Псковской области

21:27, 30 декабря 2020, ПАИ

В текущем году судами Псковской области было удовлетворено пять административных исковых заявлений псковского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области. В них прокурор требовал признания незаконным бездействия исправительных учреждений области в части проведения предварительных и периодических медицинских осмотров осуждённых, которых привлекают к оплачиваемому труду на декретированные должности, а именно поваров, кухонных рабочих, резчиков пищи, подсобных рабочих склада интендантского обеспечения, подсобных рабочих бани и прачечной, рабочих по стирке и ремонту специальной одежды, пекарей, парикмахеров.

Данные судебные решения исправительными учреждениями в апелляционном порядке не обжаловались, сообщает Псковская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

После вступления решений судов в законную силу колониями были заключены государственные контракты с учреждениями здравоохранения на проведение предварительных и периодических медицинских осмотров осуждённых. В настоящее время решения суда исполнены в полном объёме, все осуждённые, трудоустроенные в исправительных учреждениях на декретированные должности, прошли соответствующее медицинское обследование.