Члены псковского молодёжного парламента навестили детей-сирот и малышей, оставшихся без попечения родителей

21:47, 30 декабря 2020, ПАИ

Члены молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов в канун Нового года приехали в гости к воспитанникам Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района и Красногородской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Новогодний десант с Дедом Морозом и Снегурочкой предварительно был согласован с руководством социальных учреждений для соблюдения всех эпидемиологических требований, сообщили ПАИ в облсобрании.

«Дети очень ждут праздника, – рассказала заместитель директора печорского центра помощи детям Галина Печникова. – Завтра у наших ребят будет новогодний стол, как и у всех детей в любой семье, а приятные сюрпризы для них начали случаться уже сегодня: с утра детям вручали подарки с «Ёлки желаний» – региональной благотворительной акции, а сейчас к нам с подарками приехал молодёжный парламент. Мы стараемся, чтобы наши ребята почувствовали этот праздник, радовались ему и смогли, когда вырастут, передать своим детям чувство Нового года».

Выбор подарков был неслучаен. Как рассказала председатель молодёжного парламента Юлия Лысова, на заседании попечительского совета печорского центра помощи детям, в состав которого входит куратор молодёжного парламента, вице-спикер Виктор Остренко, прозвучала просьба о новой сетке для футбольных ворот – недавно на пришкольной территории оборудовали спортивную площадку и установили трибуны для болельщиков.

«Детям мы вручили игрушку и сладости, а учреждению – недостающий спортинвентарь. На наш призыв о сборе средств на подарки для детей был очень активный отклик – никто из членов молодёжного парламента не остался в стороне, и даже наш коллега из прошлого состава Артур Евтеев тоже решил присоединиться к акции и перечислил значительную сумму. Свой вклад внесли и активисты регионального отделения ОНФ. Приятно, что получилось по-настоящему коллективное мероприятие», – отметила Юлия Лысова, которая на празднике выступила в роли Снегурочки. Дедом Морозом был заместитель председателя молодёжного парламента Владлен Небейголова.

Уезжая, Дед Мороз и Снегурочка пообещали, что прощаются с детьми ненадолго – на весну запланирован товарищеский матч по футболу между командами молодёжного парламента и воспитанников центра.

В Красногородск члены молодёжного парламента привезли 86 сладких подарков.

«Надеюсь, что мы смогли порадовать ребят, – сказала Юлия Лысова. – Ограничительные меры никуда не уходят, и воспитанники детских домов сейчас в основном проводят время в своём замкнутом коллективе. Они очень ждут праздника и верят, что Новый год – это время чудес и добрых дел».